LAGANA ŠTRUDLA SA BRESKVAMA

27.08.2025.
foto:Pinterest

Potrebno je:

  • 500 g tankih kora
  • 500 g bresaka
  • 100 g prezli
  • nekoliko kašika džema od šljiva
  • ulje
  • vanilin šećer
  • šećer u prahu

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Operite breskve pa ih iseckajte na sitne kocke. Na radnoj površini poprskajte koru s malo ulja. Preko nje stavite drugu koru pa poprskajte s malo ulja. Premažite gornji kraj kore sa 3 kašike džema od šljiva. Zatim, pospite mešavinom prezli i vanilinog šećera. Nanesite par kašika seckanih bresaka, pa zamotajte u štrudlu. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal. Prebacite štrudle u pleh obložen papirom za pečenje. Onda ih isecite na komade i poprskajte uljem. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, dok ne porumene. Pečenu štrudlu ostavite da se ohladi.

Na kraju, pospite šećerom u prahu.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

