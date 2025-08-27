LAGANA ŠTRUDLA SA BRESKVAMA

Potrebno je:

500 g tankih kora

500 g bresaka

100 g prezli

nekoliko kašika džema od šljiva

ulje

vanilin šećer

šećer u prahu

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Operite breskve pa ih iseckajte na sitne kocke. Na radnoj površini poprskajte koru s malo ulja. Preko nje stavite drugu koru pa poprskajte s malo ulja. Premažite gornji kraj kore sa 3 kašike džema od šljiva. Zatim, pospite mešavinom prezli i vanilinog šećera. Nanesite par kašika seckanih bresaka, pa zamotajte u štrudlu. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal. Prebacite štrudle u pleh obložen papirom za pečenje. Onda ih isecite na komade i poprskajte uljem. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, dok ne porumene. Pečenu štrudlu ostavite da se ohladi.

Na kraju, pospite šećerom u prahu.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…