LAGANA KREMPITA GOTOVA ZA 10 MINUTA

Potrebno je:

Korica:

250 g keksa

7 kašika mleka

Fil:

700 ml mleka

100 g šlaga sa ukusom vanile

150 g šećera

400 ml slatke pavlake

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U jednoj posudi dobro umutite mleko, šećer i šlag. Zasebno umutite slatku pavlaku sa 2 kašike šećera. Dodajte polovinu umućene slatke pavlake u prvu smesu, pa sve umutite. Poređajte keks na dno kalupa nampčen u mleko, pa preko nanesite fil. Zatim dodajte ostatak slatke pavlake i špatulom poravnajte. Preko poređajte još jedan red keksa. Ostavite krempitu u frižideru da se stegne, pa na kraju pospite šećerom u prahu.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

