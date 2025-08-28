Izdvajamo Recept Vesti

LAGANA KREMPITA GOTOVA ZA 10 MINUTA

28.08.2025.
foto:Pinterest

LAGANA KREMPITA GOTOVA ZA 10 MINUTA

Potrebno je:

Korica:

  • 250 g keksa
  • 7 kašika mleka

Fil:

  • 700 ml mleka
  • 100 g šlaga sa ukusom vanile
  • 150 g šećera
  • 400 ml slatke pavlake
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U jednoj posudi dobro umutite mleko, šećer i šlag. Zasebno umutite slatku pavlaku sa 2 kašike šećera. Dodajte polovinu umućene slatke pavlake u prvu smesu, pa sve umutite. Poređajte keks na dno kalupa nampčen u mleko, pa preko nanesite fil. Zatim dodajte ostatak slatke pavlake i špatulom poravnajte. Preko poređajte još jedan red keksa. Ostavite krempitu u frižideru da se stegne, pa na kraju pospite šećerom u prahu.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

