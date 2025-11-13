KRIMINALNA MENADŽERKA REŠILA DA SE OBRAČUNA SA KOLEGAMA! SAŠA MIRKOVIĆ JOJ ODBRUSIO: „Vidimo se na svakom suđenju!“

Nakon što je PR- ka kriminalnog genga, Zorica Radulović takozvana Zoka 5 na svom Instagramu postavila jednu od sudskih tužbi, oglasio se vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije Saša Mirković.

Mirković je oštro reagovao na njen post:

– Sa radošću ćemo pomoći Zoki 5 da ostvari sve svoje ‘snove’, ali neće više biti propuštanja naših advokata. Vidimo se na svakom suđenju. Svedoci smo Aleksandar Vuksanović Lukas i moja malenkost – poručio je on.

Saša Mirković jasno stavlja do znanja da će pratiti svaki korak i izaći na svako suđenje, jer ovo mora da se završi do kraja. Jer istina mora da izađe na videlo.

Već je poznato da je Zorica Radulović Zoka 5, podnela tužbu protiv portala Rešetka.rs, zahtevajući 150.000 dinara zbog nematerijalne štete. Razlog je što je portal u svom članku preneo istinu koja je plasirana na Hype televiziji i svedočenja Saše Mirkovića o Zorici i njenim vezama sa kriminalnim klanovima.

Kako bismo čuli i drugu stranu, ekipa Hype TV portala je kontaktirala Zoricu Radulović, koja nam je kratko rekla:

– Za sve moje informacije možete zvati samo mog advokata. Za sve izjave.

