Koncert u Skenderiji

Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić nastupiće uskoro u sarajevskoj dvorani “Skenderija”, a ovim povodom su se oglasili za Hype produkciju. KARTE PRONAĐITE KLIKOM OVDE.

“Dragi moji, 1. novembra dođite u sarajevsku Skenderiju. Kafanska noć, najluđa žurka na Balkanu”, ovim rečima naše zvezde najavljuju spektakl u poznatoj dvorani.

“Stvarno jedva čekam da se ponovo vidimo posle dužeg vremena”, naglasio je Miroslav, a Mira i Lukas nemaju ništa manje oduševljenje zbog zajedničkog koncerta.

A post shared by HYPE TV (@hypetv.rs)



Aca Lukas poznat je po odličnom stimungu i, naravno, po najluđoj žurki na Balkanu! Samo u avgustu mesecu je imao čak 22 nastupa, a mesta na kojima nastupa su dupke puna.

Miroslav Ilić niže uspehe decenijama i jedan je od najpoštovanijih pevača, koga i Saraljije obožavaju. Nema sumnje da će se uglas pevati i „Luckasta si ti“, „Polomiću čase od kristala“ i ostale pesme ovog slavuja iz Mrčajevaca.

Mira Škorić je u proteklom periodu objavila pesme „Krik“, „Trag na jastuku“ i „Branim se“, koje je publika zavolela. Ona je, svakako, poznata po brojnim evergrinovima, poput „Manastirska vrata“,“Otkači“, „Ne daj me majko“ i drugim hitovima.

Zajecaronline.com V.M.

MIROSLAV U SAVA CENTRU

Miroslav Ilić održaće tradicionalne koncerte u Beogradu i ovog decembra.

Legendarni pevač je putem Instagrama nedavno najavio spektakl u Sava Centru koji će trajati dva dana. Pozvao je publiku da 10. i 11. decembra dođu da uživaju u njegovim pesmama.

KARTE PRONAĐITE OVDE.

“Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo”, započeo je legendarni pevač.