DA LI STE SPREMNI ZA LUDU ŽURKU?! Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić stižu u Sarajevo, EVO I KADA

ACA LUKAS, MIRA ŠKORIĆ I MIROSLAV ILIĆ – TRIO KOJI PRAVI NOĆ ZA ANALE!

1. novembar 2025. | Skenderija, Sarajevo | Start: 21 h | Karte kupiti OVDE.

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini!

Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične: emotivna, energična, glasna i raspevana baš kakva i treba da bude!

1. novembra 2025. godine u Skanderiji u Sarajevu vas očekuje muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma.

Dođi da budeš deo spektakla jer biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju i veče o kom će se dugo pričati.

Uživaćete u nekim od najvećih hitova popularnog trojca. A nema sumnje da će duetska pesma Ace Lukasa i Mire Škorić „Krik“ biti poslastica za sve.

Dok će Miroslav Ilić razgaliti sve svojim vanvremenskim hitovima poput „Polomiću čaše od kristala“, „Nije život jedna žena“, „Pozdravi je pozdravi“….. Kao i duetom koji su Miroslav i Aca snimili „Igraj, igraj sve do zore“.

Pripremi glas, srce i okupi društvo jer ovo je noć o kojoj će se pričati, karte kupiti OVDE.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

