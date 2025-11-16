U novom izdanju emisije (NE)DOKAZANI otkrivamo najmračniju i najpotresniju priču koja već više od dvadeset godina izaziva pažnju javnosti.

KO JE BILA MAJA PAVIĆ, VENČANA KUMA SVETLANE RAŽNATOVIĆ, KOJA JE BRUTALNO LIKVIDIRANA METKOM U ČELO? Meta ili kolateralna šteta?

Zemunac Radovan Ćaldović Ćenta (56) ubijen je na današnji dan pre 26 godina, u noći između 14. i 15 februara 1997, a sa njim je usmrćena i njegova devojka Maja Pavić, voditeljka i venčana kuma Cece Ražnatović. Ona je stradala kao “kolateralna šteta”, a pre smrti je za Ćentu rekla: “Rade je čovek mog života”.

Pripadnika stare garde beogradskog podzemlja i poznatu voditeljku (24) ubica je likvidirao na parkingu u dvorištu beogradskog Kluba književnika u Francuskoj ulici, pošto su prethodno veče za Dan zaljubljenih proveli u klubu “F6”.

Ko je ubica Maje Pavić?

Šta se zapravo dogodilo te noći i zašto zvanična istraga nikada nije dala odgovore?

Kroz rekonstrukcije događaja, svedočenja i analize, saznaćete zbog čega je ovo ubistvo i danas obavijeno velom misterije.

Da li je mlada i talentovana novinarka zaista bila cilj… ili samo kolateralna žrtva mnogo većih interesa?

“Upucana je u čelo i tako pronađena u sedištu automobila”, rekao je forenzičar na licu mesta.

Zaječaronline/M.A/N.A