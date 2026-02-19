JOKIĆ DANAS SLAVI 31. ROĐENDAN: ”Igraću dok me zdravlje bude služilo”

Mislim da ću igrati košarku dokle god budem mogao da je igram, dokle god budem mogao da igram na visokom nivou, izjavio je danas centar Denvera i reprezentativac Srbije Nikola Jokić u intervjuu za I-Es-Pi-En (ESPN).

Jokić je ove sezone zbog povrede kolena propustio 16 utakmica u NBA ligi.

“To je bio potpuno nov momenat u mojoj karijeri. Toliko sam navikao da igram i da budem na terenu, da sam imao osećaj kao da nešto propuštam”, rekao je Jokić.

Centar Denvera je odgovorio na pitanje koliko ga zanima košarka i kakav je plan do kraja karijere.

“Stalo mi je. Ako ti nije stalo, ne bi trebalo da budeš u ovom sportu. Možda je moja ličnost malo drugačija i prihvatam pobede i uspeh drugačije od drugih, ali stalo mi je do košarke i volim da igram košarku. Uživam u takmičenju. Možda samo uspehe i neuspehe doživljavam drugačije”, istakao je Jokić.

On je potom objasnio kako je prošle godine emotivno proslavio pobedu svog konja na jednoj trci u Srbiji.

“Bio je to čitav proces, jer je taj konj stigao i trebalo je da bude zaista dobar. Pre te trke nije se trkao baš dobro, a onda je pobedio na verovatno jednoj od najboljih trka u Srbiji. Jednostavno sam bio presrećan u tom trenutku”, rekao je Jokić.

Košarkaš Denvera je dodao da ove sezone želi da osvoji titulu u NBA ligi, kao i da mu je to važnije od pobede na takmičenju u konjskim trkama.

“Šta biram od ta dva? Trenutno, titulu u NBA ligi”, naglasio je Jokić.

Srpski košarkaš je odgovorio i na pitanje koliko dugo još planira da igra.

“Uživam u tome, volim da igram. Mislim da ću igrati dok god budem mogao da nastupam na visokom nivou, dok god budem uživao u tome i dok me zdravlje bude služilo”, izjavio je Jokić, koji danas slavi 31. rođendan.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

