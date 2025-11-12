Jokić bio ključan u trijumfu Denvera protiv Sakramenta!

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su kao gosti, ekipu Sakramento kingsa rezultatom 122:108 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentatovac Nikola Jokić bio je najbolji pojedinac na terenu.

On je postigao 35 poena i 15 skokova, uz sedam asistencija.

U timu Denvera istakli su se još Džamal Marej sa 23 poena i osam asistencija i Aron Gordon sa 17 postignutih poena.

U ekipi Sakramenta najbolji su bili Dru Jubanks i Domantas Sabonis sa po 19 poena.

Denver će u narednom meču gostovati u Los Anđelesu kod Klipersa, dok će Sakramento dočekati Atlanta hokse.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.