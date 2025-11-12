Jokić bio ključan u trijumfu Denvera protiv Sakramenta!
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su kao gosti, ekipu Sakramento kingsa rezultatom 122:108 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentatovac Nikola Jokić bio je najbolji pojedinac na terenu.
On je postigao 35 poena i 15 skokova, uz sedam asistencija.
U timu Denvera istakli su se još Džamal Marej sa 23 poena i osam asistencija i Aron Gordon sa 17 postignutih poena.
U ekipi Sakramenta najbolji su bili Dru Jubanks i Domantas Sabonis sa po 19 poena.
Denver će u narednom meču gostovati u Los Anđelesu kod Klipersa, dok će Sakramento dočekati Atlanta hokse.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
