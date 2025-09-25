Jednostavna za uzgoj, ali kilogram ove salate dostiže cenu od 25 evra!

Rukola je lisnata salata specifičnog, ljutog i blago orašastog ukusa koja se često koristi u salatama, sendvičima ili kao dodatak toplim jelima.

Iako se u prodavnicama prodaje po prilično visokoj ceni, uzgajanje u sopstvenoj bašti ili čak na balkonu je veoma jednostavno i isplativo.