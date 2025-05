IZNENAĐUJUĆI CENOVNIK IZ GRČKOG MARKETA

Više od milion Srba letuje u Grčkoj svake godine. S toga, se s pravom smatra jednom od najpovoljnijih opcija za letovanje.

Mada, osim što ćemo ove godine izdvojiti više novca za turističke aranžmane, očekuju nas i više cene svakodnevnih namirnica.

S obzirom da se sezona letovanja uveliko približava, mnogi naši ljudi su bili zainteresovani da otkriju da li su i koliko cene porasle u odnosu na prošlu godinu.

Stranica „Grčka info“ na Fejsbuku, koja broji više od 380 hiljada članova, korisnici se raspituju kakve su ovogodišnje cene aranžmana, kao i najnovije cene namirnica.

Jedan od korisnika naveo je da se cene ležaljki u Polihronu razlikuju, dodajući da obična ide uz piće, a da je najjeftinije četiri evra.

Prema njegovim navodima, 15. juna dižu cenu na 20 evra.

Prema rečima turista, koji su već otputovali, kažu da u Polihronu može da se kupa pre podne, ali da je popodne voda već prljava i masna, pa za takve turiste nisu važne cene namirnica, nego im je važnije kakva je morska voda.

Tradicionalni ulični giros postao je pravi „luksuz“ za „obične turiste“ sa cenama koje se kreću od pet pa sve do 15 evra.

Za pivopije, malo pivo košta šest, a veliko sedam evra, ali za one, koji žele da „odreše kesu“ i plate obrok u restoranu, kombinacija dva piva, dva girosa i ekstra salata koštaju 14,80 evra.

S druge strane, oni koji se odluče da uzmu celo pile za poneti, treba da izdvoje 10 evra.

Skoro u svakom restoranu postoje akcije, te tako za 10 evra možete poručiti pileće batake sa pomfritom i paradajzom.

U grčkim supermarketima cene variraju.

Prema rečima turista, Super market u Polihronu je jedan od povoljnijih.

Za kilogram paradajza treba da izdvojite 1.40 evra, litar i po flaširane vode je 1,79, sečeni hleb od 2,21 do 2,42, mleko od 2,10 do 3,86, dok grčka feta košta od 6,97 do do 12.78 evra.

S druge strane, neki od turista ističu da u Neo Vrasni postoji Mega diskont koji je još povoljniji nego u Polihronu, a drugi ukazuju da je najjeftiniji AB market u Haniotiju.

Okvirne cene namirnica u Grčkoj 2025. u super marketima:

Ubrusi – 1,28 evra;

Kečap – 1,40 do 5,14 evra;

Majonez – 2,85 evra;

Kesica veštačke supe – 1,23 evra;

Litar ulja – 2,19 evra;

Maslinovo ulje – od 7,28 do 13,45 evra;

Tečni sapun – 1,62 evra;

Toalteni papir – 4,79 evra;

Špagete – 1,08; Barilla špagete – 1,74 evra;

Kornet jaja – 2,79 evra;

Za kilogram mesa potrebno je izdvojiti 7,83 evra, a kilogram pilećih bataka koštaju 2,69 evra;

Cena maslina do 10 evra;

Limenka piva 1,90, evra;

Slane grickalice 50 centi;

Koka-Kola dva i po litra – 1,99 evra;

Litzar soka od pomorandže u tetrapaku – 1,23 evra;

Paket od šest limenki piva – 6,13 i,

Cena sladoleda od 1.35 do 3,35.

Ljubitelji jagoda moraju da izdvoje pet evra za kilogram, lubenica košta 1,50 evra, a banane 1,20.

Sve ove cene, ipak, treba uzeti malo sa rezervom, jer predsezona još nije počela, te možemo očekivati možda „za neki cent više“ cene, navodi se na sajtu Grčka info.

ZajecarOnline/bizportal/N.B.

