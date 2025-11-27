Iznenađenje za istok Srbije: Sutra se očekuju sneg, susnežica i ledena kiša!
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će biti oblačno i hladno sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homoljskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša.
Iznenađenje za istok Srbije
Padavine će uglavnom biti slabe, a nešto veća količina padavina očekuje se samo na istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.
Dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja od 0 do 3 stepeni, a na istoku zemlje i u Banatu od 4 do 6 stepeni.
U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada je moguće da se zadrži ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.
MEŠOVITE PADAVINE
U oblasti Homoljskih planina i na jugoistoku u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niske temperature, kiša se mestimično može lediti na tlu.
Oprez se pre svega savetuje svim učesnicima u saobraćaju.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar