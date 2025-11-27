Iznenađenje za istok Srbije: Sutra se očekuju sneg, susnežica i ledena kiša!

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će biti oblačno i hladno sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homoljskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša.

Iznenađenje za istok Srbije

Padavine će uglavnom biti slabe, a nešto veća količina padavina očekuje se samo na istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja od 0 do 3 stepeni, a na istoku zemlje i u Banatu od 4 do 6 stepeni.

U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada je moguće da se zadrži ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

MEŠOVITE PADAVINE

U oblasti Homoljskih planina i na jugoistoku u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niske temperature, kiša se mestimično može lediti na tlu.

Oprez se pre svega savetuje svim učesnicima u saobraćaju.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

