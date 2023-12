Zbog radova na električnoj mreži doći će do isključenja struje u nekoliko zaječarskih ulica.

Struje neće biti u sledećim ulicama: Laze Lazarevića, Otona Župančića, Vladimira Nazora od br. 16 do br. 30, Strumička, Omladinska od br. 70 do br. 97, Majevička od br. 1 do br. 12, Užička od br. 1 do br. 19.

Struje neće biti do 14 sati.