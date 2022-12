INTERVJU Mladen Šljivović: Ljudi zaboravljaju da uspeh ne dolazi preko noći

U Briselu je održana četvrta međunarodna konferencija evropskog projekta Scientix u organizaciji Evropske školske mreže (European School Net). Novina u ovom projektu je da su od ove godine uvedene nagrade i za najuspešnije nastavnike koju je zasluženo osvojio Zaječarac Mladen Šljivović, nastavnik fizike, tako postavši prvi dobitnik titule Expert Ambassador za Stem School Label.

Podsetimo Mladen je koordinator zaječarske Gimnazije u ovom projektu, a njegovom zaslugom Gimnazija Zaječar je prva u Evropi nagrađena najvišom oznakom STEM Expert.

Šljivović je imao priliku i da održi niz predavanja i radionica u školama širom Evrope na temu kako dobiti STEM School oznaku i unaprediti rad sopstvene škole.

Ovaj trud prepoznat je i nagrađen, a veliki doprinos Šljivovićeve aktivnosti imale su i u otvaranju Mejkers laba – učionice budućnosti u Gimnaziji, što je na samom otvaranju potvrdio i direktor Srđan Stanojević

„Veliku zahvalnost dugujemo kolegi Mladenu Šljivoviću, čije su aktivnosti sa učenicima umnogome doprinele da do svega ovoga dođe i Mejkers lab u Gimnaziji oživi“, rekao je tada Stanojević.

Kako nam je Mladen Šljivović objasnio, njegovo i učešće same škole u projektu STEM school label podiglo je nastavu na viši nivo i pomoglo mu da uz vredan rad i trud stigne do ove prestižne nagrade.

„Već nekoliko godina je naša škola je uključena u projekat STEM school label koji se bavi kriterijuma koje jedna škola treba da ispuni. Mi smo prva škola u Evropi koja je dobila najvišu oznaku Expert. Nakon ovoga ja sam kao ambasador projekta imao priliku da održim nekoliko predavanja za druge škole koje bi želele da se uključe. I sve je to doprinelo moj izboru za expert Ambasadora“, rekao je Šljivović.

Prema njegovim rečima, već godinama je uključen kao ambasador u najvećoj evropskoj zajednici nastavnika prirodnih predmeta – Scientix, a ovo priznanje stiglo je kao potvrda njegovog rada.

„Za mene je ovo veliko priznanje, svakako da nije prva evropska nagrada, već sam dva puta bio pobednik Stem discovery week, bio mentor pobedničkoj ekipi na takmičenju Stem4youth, a nedavno sam nagrađen i od strane DoSE projekta i predstaviću aktivnosti sa sviih časova u Litvaniji 12. decembra. Tu je nagrada za Najbolje edukatore 2018, potom sam bio pobednik National teacher priS 2020, koja je i prosla najzapaženije. Ove godine dobio sam i Svetosavsku nagradu .Dva puta je moj tim bio drugi na takmičenju školskih timova za karijerno vođenje. Osvojili smo prvu i drugu nagradu za najbolje primere karijernog vođenja 2018 i 2019. U suštini sve nagrade dolaze kao rezultat rada i kreativnosti. Ako bih morao da izdvojim jednu bila bi to prošlogodišnja National teacher prize. Nju su primetile i brojne organizacije koje se bave obrazovanjem i to je u stvari Gimanziju Zaječar konačno i stavilo na mapu. Sve ovo što se dešava u poslednje vreme posledica je toga“, objašnjava Šljivović.

On je istakao da je zapravo najvažniji deo nagrade medijska promocija.

„Ona otvara nova vrata. Nove prilike. To su šanse za sve nas u Zaječaru jer sad sponzori dolaze nama. Tako da nije samo priznanje i motivacija već i otvaranje novih puteva“, poručuje Mladen.

Dotakavši se i novog Mejksers laba u Gimnaziji, Šljivović kaže da će biti sjajno ako on bude iskorišćen na pravi način.

„Moći ćemo da realizujemo gomilu ideja. Činjenica je da nam nedostaje u nastavi malo prakse, da neki projekti prođu kroz ruku. E pa sada imamo takav prostor. Samo treba da naučimo da rukujemo njime, sve ostalo biće lako“, kazao je on.

U narednom periodu očekuju ga brojni seminari i aktivnosti, ali i putovanja i rad u Mejkers labu.

„Već sledeće subote držim akreditovani seminar u Beograd. U saradnji sa OKC iz Bora držaču i onlajn seminar. Sredinom decembra sam u Litvaniji. Trenutni smo uključeni u nekoliko velikih takmičenja. Potrebno je i pokrenuti rad u Mejkers Llbu. Na sve to dolazi i završetak dva Erasmus projekta From game to STEM i Ecological footprint. Dakle, nimalo lak period“, ističe on.

Za kraj, poručuje da je upornost ključ i da rezultat nikada ne dolazi preko noći.

„Ljudi zaborave da se svaki rad isplati pre ili kasnije i žele rezultate odmah. To se ne dešava. Potrebno je godinama biti uporan da bi stvari promenile“, kaže dobitnik brojnih priznanja u prethodnim godinama.

Na nama ostaje da mu čestitamo na najnovijem priznanju i poželimo sreću u budućim aktivnostima i mnogo novih priznanja.