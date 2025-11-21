Imate jutarnji pritisak u glavi? Ren kao stari narodni trik brzo olakšava sinuse!

Sa prvim jačim vetrom i hladnijim danima počinju muke svima koji pate od čestih upala sinusa. Glavobolja postaje stalni pratilac, a često ne pomažu ni najjači lekovi.

Upala sinusa nastaje kada se sluzokoža u sinusnim kanalima naglo naduri i spreči normalno oticanje sekreta. Tada se javlja bol, pritisak u glavi i otežano disanje.

Prirodni lek sa renom

Jedan od tradicionalnih načina za olakšanje tegoba jeste ren, poznat po svom snažnom, ljutkastom mirisu koji otvara disajne puteve.

Ren kao stari narodni trik

Kako se koristi ren za sinuse:

Uveče, pre spavanja, stavite na ringlu kašiku sveže rendanog rena. Kad počne da isparava, prebacite preko glave veći peškir, nagnite se iznad posude i udišite paru. Ovaj postupak ponovite najmanje pet uzastopnih dana.

Ren i vinsko sirće – stari recept

Još jedan poznati preparat pravi se vrlo jednostavno:

– Narendajte svež ren.

– Prelijte ga vinskim sirćetom i sipajte u flašu od pola litra.

– Flašu dobro zatvorite i ostavite na sobnoj temperaturi deset dana. Povremeno je promućkajte.

– Posle tog perioda, nekoliko puta dnevno udišite pare direktno iz otvorenog grla flaše – po pet minuta.

Možete i da natopite krpu ovom tečnošću i stavite je na čelo ili potiljak preko noći.

Terapija obično traje pet dana, a jaki i prodorni miris rena u kombinaciji sa sirćetom pomaže da se upala sinusa umiri i smanji glavobolja.

Još jedan način upotrebe

Narendajte oko 50 grama rena, prelijte sa pola litra vode i prokuvajte. Kada počne da isparava, nagnite se nad šerpu, pokrijte glavu peškirom i udišite paru nekoliko minuta.

