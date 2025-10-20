Ima više gvožđa od mesa – dodajte je u ishranu i osetite razliku!

Nekada je bila čest gost u jelima naših baka, ali danas je kopriva gotovo potpuno zaboravljena. Međutim, ova samonikla biljka krije neverovatne nutritivne vrednosti. Ima više gvožđa od spanaća, leblebija, pa čak i od crvenog mesa!

Zašto bi trebalo da je jedete češće?

Kopriva je idealna za one koji se bore sa:

anemijom,

umorom i hroničnim nedostatkom energije,

slabom cirkulacijom,

oslabljenim imunitetom.

Deluje antiinflamatorno, pomaže detoksikaciji i podržava rad jetre. U narodnoj medicini koristi se vekovima – kao čaj, tinktura ili dodatak ishrani.

Kako koristiti koprivu u kuhinji?

Kopriva se sprema isto kao spanać. Nakon blanširanja (što uklanja “peckanje”) može se dodavati u: supe i čorbe, rižoto, variva, pite, omlet, palačinke, uštipke i umake.

Kopriva kao lek

Možete je pronaći u prirodi (na čistim livadama) ili na pijacama gde se prodaje kao samonikla biljka. Od sušene koprive pravi se čaj koji:

jača imunitet,

čisti krv,

podstiče rad bubrega i jetre,

smanjuje umor i glavobolje.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!