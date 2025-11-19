Idealna temperatura spavaće sobe zimi: Evo koja je najbolja za san

Idealna temperatura u spavaćoj sobi tokom zime kreće se između 16°C i 19°C. Ovaj raspon se smatra najpovoljnijim za kvalitetan i dubok san, jer pomaže telu da prirodno spusti temperaturu, što je ključni signal za uspavljivanje.

Bolji kvalitet sna

Niže temperature podstiču organizam da brže uđe u fazu dubokog sna.

Smanjuje se rizik od buđenja

Previše topla soba može izazvati znojenje, nemir i češća buđenja tokom noći.

Zdravije disajne puteve

Umerenije i svežije okruženje sprečava isušivanje sluzokože, što se često dešava u pregrejanim prostorijama.

Ušteda energije

Održavanje niže temperature tokom noći smanjuje potrošnju energije za grejanje.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

