Hype produkcija na čelu sa Sašom Mirkovićem i rediteljka Suzana Purković ponovo zajedno u novom projektu! Uskoro kreće snimanje sitkoma „Tate u drugom stanju“
Hype produkcija uskoro započinje snimanje serije „Tate u drugom stanju“, koja donosi uzbudljivu i duhovitu priču iz sveta televizije.
Produkciju potpisuje Saša Mirković, seriju režira Suzana Purković, dok scenario potpisuju Kosta Peševski i Petar Mihajlović. A interesantno je da je scenario nastao po knjizi Vanje Bulića.
RADNJA SERIJE!
Radnja prati Bojana, uspešnog marketinškog stručnjaka koji, zasićen dosadašnjim uspesima, odlučuje da se oproba u produkciji igranog programa i snimi seriju po starom, zaboravljenom scenariju. U želji da napravi veliki hit, okuplja neobičnu ekipu sastavljenu od veterana iz zlatnog doba i mladih snaga, ali se ubrzo suočava sa nizom problema od zastarelog scenarija do haotičnih odnosa na setu.
Dok pokušava da balansira između kreativnih sukoba i finansijskih izazova, Bojan ulazi u vrtlog nepredvidivih situacija koje prete da ugroze ceo projekat. Ipak, uprkos svim preprekama, uspeva da dovede seriju do premijere, gde ga čeka niz neočekivanih obrta koji će mu zauvek promeniti karijeru.
Zajecaronline/Hypetv.rs
