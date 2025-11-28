HLADNO VREME SE NASTAVLJA : Za vikend kiša i ponegde sneg

Sutra će biti oblačno i hladno vreme, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini očekuje kiša.

Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni.

HLADNO VREME SE NASTAVLJA

Temperatura će biti bez većeg kolebanja od minus 1 do 4 stepena, a na istoku zemlje do 6 stepeni.

Od nedelje do četvrtka u većini krajeva očekuje se malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, samo se uz nešto više oblačnosti slaba kiša, u planinskim predelima slab sneg, očekuje u nedelju na istoku Srbije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

