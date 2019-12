Gradonačelnik Zaječara čestitao Zaječarcima Novu godinu

Čestitku gradonačelnika prenosimo u celosti:

„Svim građanima u 2020. godini želim sve najbolje! Čestitam im predstojeće Novogodišnje i Božićne praznike i mislim da je kratak rezime godine koju ispraćamo taj da smo zaista radili najviše nego što smo mogli.

Imali smo pomoć krajem prošle i ove godine od strane Vlade Republike Srbije i samog predsednika Srbije. Zahvaljujući tome uspeli smo da uradimo mnogo više nego što bi budžet grada Zaječara mogao da dozvoli, znajući sve ona opterećenja koja su na budžetu ostala još iz vremena 2013-2017. godine.

Uredili smo i izgradili 40 i nešto kilometara novih puteva i ulica, završili rekonstrukciju jedne velike osnovne škole i počeli rekonstrukciju druge zajedno sa halom sportova. Uradili smo projektnu dokumentaciju za projekte vredne preko 70 miliona evra, što je nekih 6 godišnjih budžeta grada Zaječara. Ta dokumentacija biće nam neophodna da bismo započeli radove i velike projekte u godini koja sledi.

U 2019. godini svakako je najbitniji Memorandum o saradnji koji smo potpisali sa stranim investitorima, kompanijom „Aptiv“, dogovorili smo izgradnju distributivnih centara i lanaca.

Raduje me i informacija što je Zaječar prvi grad u kome je došlo do najvišeg procentualnog povećanja nataliteta i to treba da bude trend koji moramo značajno da održavamo i u narednim godinama.

Srećna svim građanima Zaječara Nova 2020. godina i neka su živi i zdravi i neka radost bude u njihovoj porodici“, poželeo je Ničić.