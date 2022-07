Grad Zaječar: Žoze Mauro Koto, ambasador Brazila u Srbiji u prvoj zvaničnoj poseti

Ambasador Brazila u Republici Srbiji Žoze Mauro Koto posetio je Zaječar i tom prilikom sastao se sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem.

Na sastanku je bilo reči o saradnji u oblasti kulture, a gradonačelnik Ničić kroz razgovor upoznao je Njegovu Ekselenciju Žoze Maura Kota sa festivalima i brojnim manifestacijama koji se organizuju u Zaječaru.

„Razgovarali smo o mnogim temama, između ostalog, i o kulturi i tradiciji naše dve zemlje. Drago mi je što jedna tako velika zemlja podržava Srbiju u očuvanju njenog identiteta. Dobro je kada imate podršku tako ozbiljnih država i pred međunarodnim institucijama. Iskazao sam veliku zahvalnost Njegovoj Ekselenciji na podršci, a izrazio sam nadu da će njegove posete Zaječaru biti učestalije, pošto je izjavio da mu se sviđa ovde”, istakao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

„Hvala što ste me pozvali u Zaječar, a ovo je prvi put da sam ovde. Ovo je prva poseta van Beograda. Čestitam gradu Zaječaru na organizaciji „Zaječarskog kulturnog leta’“na Feliks Romulijani. Drago mi je što ću prisustvovati koncertu brazilskog pijaniste Pabla Rosija, ovo je jedan multikulturološki događaj na kome će nastupiti brazilski pijanista koji živi u Nemačkoj, sviraće dela nemačkih kompozitora, a nastupa u Srbiji. Želim da podstaknem vašu zajednicu da i dalje ulaže u kulturu jer na kraju to je ono što privlači ljude da posete vaš grad, kroz kulturu i muziku prikazujete vašu zajednicu širokom auditorijumu širom sveta i tako pokazujete način na koji živite, način na koji razmišljate i vaš životni stil i to je zanimljiv način da se Srbija predstavi svetu. Brazil ove godine slavi 200 godina postojanja, 200 godina nezavisnosti od Portugala i ovo je vrlo interesantna prilika podsetiti vaš narod da mi imamo odnose sa Srbijom u zadnjih 80 godina, tako da ćete ove godine imati prilike da vidite više Brazila u Srbiji, planiramo da ove godine organizujemo seriju kulturnih događaja širom Srbije i nadam se da ću i u narednim godinama posećivati Zaječar sa umetnicima i muzičarima i da ćemo napravitia jedan most kulture između Brazila i Zaječara”, poručio je Nj.E. Žoze Mauro Koto, ambasador Brazila u Republici Srbiji.

Sastanku je prisustvovala i Jovanka Višekruna Janković, pijanistkinja, osnivač i umetnički direktor udruženja „ArtLink” i „ArtLink” festivala.

„U ime „ArtLink“-a želim da se zahvalim gradonačelniku Zaječara Bošku Ničiću što učestvujemo na otvaranju „Zaječarskog kulturnog leta“ i ambasadoru Brazila što je istakao značaj kulture. Nadam se da će ovaj kulturni most da se razvija i dalje i da će još mnogo puta ambasador Brazila da poseti Zaječar”, kazala je Višekruna Janković.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić uručio je ovom prilikom ambasadoru Brazila prigodan poklon.

Nakon prijema u Gradskoj upravi u Zaječaru, Njegova Ekselencija ambasador Brazila Žoze Maura Kota prisustvovao je koncertu brazilskog pijaniste Pabla Rosija, koji je održan na Feliks Romulijani.

Izvor: zajecar.info