Genijalan trik protiv nesanice, zaspaćete za 10 minuta!

U borbi protiv nesanice sve što vam treba jeste obična kuhinjska gumica. Držite je kraj kreveta i kada ne budete mogli da zaspite, stavite je na koren palca, na mesto gde se spaja sa dlanom – jer se tu nalazi tačka odgovorna za dobar san.

Nemojte previše stezati. Posle desetak minuta osetićete laganu pospanost i tada uklonite gumicu s prsta.

Ova metoda naziva se Su Jok mikro-akupunktura, a usmerena je na šake i stopala.

Gde se najviše koristi

Bezbedna je pa je mogu primenjivati i amateri. Danas se Su Jok metoda najčešće koristi u Indiji, Koreji i Rusiji.

Autor terapije, profesor Park Dži Vu, ugledni naučnik i lekar tradicionalne istočne medicine, nakon dugogodišnje prakse i istraživanja sistematizovao je nezavistan sistem lečenja „Su Jok“ preko projekcija minijaturnog tela na šakama i stopalima.

Šta je nesanica i zašto nastaje

Nesanica je poremećaj spavanja koji se ispoljava teškoćama pri uspavljivanju, čestim buđenjem tokom noći ili preranim buđenjem ujutru, uz osećaj umora i neispavanosti.

