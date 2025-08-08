FSS: Počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv Engleske

Fudbalski savez Srbije saopštio je danas da je počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv reprezentacije Engleske u kvalifkacijama za Svetsko prvenstvo i dodao da je interesovanje navijača veliko.

Fudbaleri Srbije dočekaće 9. septembra od 20.45 časova selekciju Engleske na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu.

Kako se navodi na sajtu FSS, prodaja ulaznica počela je danas u 10 časova.

“Kao u stara dobra vremena, petak oko 8.30 časova. Redovi ispred blagajne stadiona ‘Rajko Mitić’ dosezali su do Ulice Ljutice Bogdana. Sat i po pre zvaničnog početka prodaje ulaznica, muškarci, devojke, deca, čitave porodice, svi su pohrlili da obezbede svoje mesto za veliki meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Srbije i Engleske. Interesovanje je bilo ogromno, a entuzijazam navijača premašio je sva očekivanja”, saopštio je FSS.

Dodaje se i da je prvih 100 kupaca dobilo specijalne poklone FSS-a.

“Među njima, petorica najbržih dobila su i ekskluzivne vaučere za novi dres reprezentacije, koji će im biti uručeni prvog dana okupljanja ‘orlova’ u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. FSS je, uz ranije najavljenih pet vaučera, odlučio da nagradi i prvu damu koja je došla do svoje ulaznice, kao i prvog navijača koji se na blagajni pojavio u dresu reprezentacije – oboje su dobili dodatne vaučere za dres kao znak zahvalnosti za iskrenu ljubav prema nacionalnom timu. Navijačka groznica je počela. Meč sa Englezima biće praznik fudbala, a na tribinama će vladati atmosfera kakvu samo Srbija zna da napravi. Podsećamo da od 11. avgusta počinje i prodaja ulaznica putem sajta iticket.rs”, poručio je FSS.

Cene ulaznica su: sever – 500 dinara, istok i zapad – 1.000, tribina “Siniša Mihajlović” – 1.500, VIP galerija, VIP 1, VIP 2 – 6.000 dinara. Jedna osoba, uz pokazani lični dokument, može da kupi najviše četiri ulaznice.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

