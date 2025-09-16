Evo u kojim zemljama fali radnika, a gde ima viška radnih mesta!

Stopa slobodnih radnih mesta u evrozoni iznosila je 2,2 odsto u drugom kvartalu ove godine, što je 0,2 procentna poena niže nego u prvom kvartalu i 0,4 procentna poena niže nego u istom periodu prošle godine. U EU je pala za 0,1 i 0,3 procentna poena respektivno na 2,1 odsto.

Evrostat, evropski zavod za statistiku, objavio je danas da je u industriji i građevinarstvu, stopa slobodnih radnih mesta u evrozoni bila 2 odsto u drugom kvartalu, a u EU 1,8 odsto. U uslugama je iznosila 2,4 i 2,3 odsto respektivno.

Među državama članicama za koje je Evrostat imao podatke, Holandija (4,2 odsto), Belgija (3,9 odsto) i Austrija (3,4 odsto) imale su najviše stope slobodnih radnih mesta. Najniže su zabeležene u Rumuniji (0,6 odsto), Španiji i Poljskoj (obe po 0,8 odsto).

Najveći porast u poređenju sa istim periodom prošle godine zabeležen je na Kipru (+0,3 procentna poena) i u Litvaniji i Malti (obe +0,2 procentna poena). Najveći padovi zabeleženi su u Grčkoj (-0,9 procentnih poena), Finskoj (-0,7 procentnih poena) i Nemačkoj i Austriji (obe -0,6 procentnih poena).

U Sloveniji je stopa slobodnih radnih mesta iznosila 2,2 procenta, što je za 0,1 procentni poen niže nego u prvom kvartalu i za 0,3 procentna poena niže nego u istom periodu prošle godine.

Zajecaronline/Bizportal/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…