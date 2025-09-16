Evo u kojim zemljama fali radnika, a gde ima viška radnih mesta!

Društvo Izdvajamo Vesti Zaposlenost

16.09.2025.
Stopa slobodnih radnih mesta u evrozoni iznosila je 2,2 odsto u drugom kvartalu ove godine, što je 0,2 procentna poena niže nego u prvom kvartalu i 0,4 procentna poena niže nego u istom periodu prošle godine. U EU je pala za 0,1 i 0,3 procentna poena respektivno na 2,1 odsto.

Evrostat, evropski zavod za statistiku, objavio je danas da je u industriji i građevinarstvu, stopa slobodnih radnih mesta u evrozoni bila 2 odsto u drugom kvartalu, a u EU 1,8 odsto. U uslugama je iznosila 2,4 i 2,3 odsto respektivno.

Među državama članicama za koje je Evrostat imao podatke, Holandija (4,2 odsto), Belgija (3,9 odsto) i Austrija (3,4 odsto) imale su najviše stope slobodnih radnih mesta. Najniže su zabeležene u Rumuniji (0,6 odsto), Španiji i Poljskoj (obe po 0,8 odsto).

Najveći porast u poređenju sa istim periodom prošle godine zabeležen je na Kipru (+0,3 procentna poena) i u Litvaniji i Malti (obe +0,2 procentna poena). Najveći padovi zabeleženi su u Grčkoj (-0,9 procentnih poena), Finskoj (-0,7 procentnih poena) i Nemačkoj i Austriji (obe -0,6 procentnih poena).

U Sloveniji je stopa slobodnih radnih mesta iznosila 2,2 procenta, što je za 0,1 procentni poen niže nego u prvom kvartalu i za 0,3 procentna poena niže nego u istom periodu prošle godine.

Zajecaronline/Bizportal/N.B.

