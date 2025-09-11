Društvo Izdvajamo Vesti

Er Srbija i Centar inkluzivna Srbija potpisali Protokol o saradnji

11.09.2025.
Andela Dimitrijevic, Jirži Marek FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Er Srbija i Centar inkluzivna Srbija potpisali su juče Protokol o saradnji, sa ciljem da doprinesu razvoju društva jednakih mogućnosti i većem razumevanju potreba osoba sa invaliditetom.

Ugovor su potpisali generalni direktor Er Srbije Jirži Marek i predsednica Upravnog odbora Centra inkluzivna Srbija Miroslava Damjanović.

“Ja mislim da je najvažnije da pokazujemo kakve su potrebe inkluzivnosti, i u osnovi koje su potrebe osoba sa određenim invaliditetom. Kao avio-kompanija, mi obično, recimo, spajamo kulturu, zemlje i zbližavamo ljude. Tako da bismo želeli i da ovo istaknemo i približimo naše društvo, tako gde su bolne tačke i gde treba da dodatno podržimo”, rekao je Marek.

Predsednica Upravnog odbora Centra inkluzivna Srbija Miroslava Damjanović navela je da je napravljen veliki pomak i da joj je zadovoljstvo što se jedna ovakva kompanija kao što je Er Srbija odazvala pozivu i pokazala da je jednakost jako važna, što jeste slogan Centra inkluzivne Srbije.

“Mi smo potpisali saradnju o partnerstvu, tako da sam sigurna da će se otvoriti mnogi putevi gde ćemo zajedno sarađivati, nadam se i sa mnogim drugim kompanijama. Ovo je samo jedan lep početak i jedan primer da se odazovu druge kompanije i da se pridruže, jer Srbija zaista treba da se razvija u inkluzivnom smeru”, dodala je ona.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

