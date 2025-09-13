Hronika Izdvajamo Vesti

Državljanin Srbije usmrtio nemačku državljanku u Istri

13.09.2025.
Policija
Policija Foto: Pixabay

Državljanin Srbije usmrtio nemačku državljanku u Istri

Nemačka državljanka (73) poginula je na području Fažane kada je na nju automobilom naleteo 23-godišnji državljanin Srbije, koji je bio pod uticajem alkohola i droga i koji je nakon nesreće pokušao da pobegne, saopštila je danas Policijska uprava istarska.

Nesreća se dogodila oko 10.50 sati, kada je 23-godišnji muškarac, vozeći automobil slavonskobrodskih registracija iz smera Fažane prema Peroju, zbog neprilagođene brzine i pod uticajem opijata izgubio kontrolom nad vozilom, prenosi Index.hr.

Automobil je prvo skrenuo na meki teren, a potom je prešao na levu stranu puta i udario u bicikl kojim je upravljala 73-godišnja Nemica.

Zajecaronline/tanjug/Index.hr/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar