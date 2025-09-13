Državljanin Srbije usmrtio nemačku državljanku u Istri

Nemačka državljanka (73) poginula je na području Fažane kada je na nju automobilom naleteo 23-godišnji državljanin Srbije, koji je bio pod uticajem alkohola i droga i koji je nakon nesreće pokušao da pobegne, saopštila je danas Policijska uprava istarska.

Nesreća se dogodila oko 10.50 sati, kada je 23-godišnji muškarac, vozeći automobil slavonskobrodskih registracija iz smera Fažane prema Peroju, zbog neprilagođene brzine i pod uticajem opijata izgubio kontrolom nad vozilom, prenosi Index.hr.

Automobil je prvo skrenuo na meki teren, a potom je prešao na levu stranu puta i udario u bicikl kojim je upravljala 73-godišnja Nemica.

Zajecaronline/tanjug/Index.hr/N.B.

