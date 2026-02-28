DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 28. FEBRUAR: Saznajte šta su vam zvezde priredile!

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 28. FEBRUAR

Ovan

Do kraja dana povoljne vesti od osobe u znaku Jarca koja vam daje dobre savete u vezi poslovne situacije. Poslovno okruženje je veoma komplikovano zbog potrebe da se istaknu na pogrešan način.

Bik

Situacija u krugu porodice je veoma nejasna jer niste umeli da postignete željene dogovore. Do kraja dana povoljne vesti od osobe u znaku Jarca koja vam je poslovna podrška i imajte na umu da saradnja sa tom osobom može biti veoma dobra.

Blizanci

U narednom periodu pokušajte da se koncentrišete na dobre odnose sa ljudima oko vas posebno kada su u pitanju odnosi sa prijateljima jer vam je to jako velika podrška. Zbog ljubavne potrebe da dominirate partner se oseća veoma zapostavljeno.

Rak

Do kraja dana pokrenite se u pozitivnom smislu i odradite neke stvari koje vam baš nisu toliko bitne i prijatne. Izađite iz svoje zone komfora i pokušajte da naučite da ugadjanje drugima može mnogo više da vam se isplati nego obično.

Saznajte šta su vam zvezde priredile!

Lav

Poslovna situacija je veoma nestabilna jer svakog momenta ste raspoloženi za raspravu ili svađu. Pokušajte danas da ne dramite iako je to vaša osobina situacija. Sa novcem nije baš najsjajnija probajte da štedite ovih dana.

Devica

Do kraja nedelje bićete veoma dobro raspoloženi što se tiče odnosa sa ljudima posebno kada je u pitanju partnerski odnos. Pokušajte da se dobro organizujete zato što se vas očekuje mnogo više posla nego uobičajeno.

Vaga

Danas ćete biti veoma dobro raspoloženi zbog povoljnih vesti i dobrih informacija koje stižu iz poslovnog kruga. Do kraja nedelje razmišljajte o novim poslovnim potezima koje isključivo zavise od vas.

Škorpija

Ovo je veoma interesantan period kada su u pitanju odnosi sa partnerom jer je partner pokrenuo neke nove poslovne planove. Budite mu podrška i pružiti mu dovoljno razumevanja u narednih nekoliko dana. Zdravlje je odlično.

Strelac

Vaša situacija sa porodicom je relativno smirena ali ipak i dalje se oseća problem u komunikaciji. Naučite da vladate sobom i svojim emocijama jer vam to donosi mir i stabilnost u načinu života.

Jarac

Do kraja dana imajte u vidu da nije svako otvoren i raspoložen za razgovor iako ste vi ta strana koja to pokreće. Ljubavna situacija je na velikoj prekretnici zbog vaših distanciranih aspekata ponašanja.. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

Sam početak ovog dana obećava zato što ćete biti dobro motivisani da se posvetite svemu onome što radite. Dobro organizujte sebe i ljude oko sebe jer u narednom periodu imaćete puno posla sa inostranstvom.

Ribe

Vaša situacija u smislu emocija je veoma nestabilna jer imate potrebu da stalno nešto menjate i to se negativno odražava na vaš odnos sa partnerom. Pokušajte da kroz razgovor objasnite svoje stanje i ne donosi nagle emotivne odluke.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

