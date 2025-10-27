Dnevni horoskop za ponedeljak, 27. oktobar

Ovan

Možete imati pojačan osećaj odgovornosti prema poslu i obavezama. Ipak, pokušajte da ne forsirate tempo – energija se troši brže nego obično. Veče je idealno za opuštanje i iskren razgovor sa voljenom osobom.

Bik

Vaša stabilnost donosi rezultate. Moguće su lepe vesti vezane za finansije ili saradnju. Pustite kontrolu nad stvarima koje ne možete promeniti – mir dolazi kroz poverenje.

Blizanci

Dan donosi pojačanu komunikaciju i mnogo ideja. Budite pažljivi da ne obećate više nego što možete da ispunite. Emotivno, potreban Vam je mir i neko ko razume Vašu dubinu.

Rak

Porodične teme i emocije dolaze u prvi plan. Osetićete potrebu za povlačenjem i unutrašnjim mirom. Ako slušate intuiciju, donećete pravu odluku bez mnogo razmišljanja.

Lav

Vaša harizma jača i donosi prilike da se istaknete. Ipak, pazite da ne preuzmete previše odgovornosti na sebe. U emotivnim odnosima potrebna je iskrenost, ali i doza takta.

Devica

Dan donosi potrebu da sve stavite u red. Fokusirajte se na detalje, ali ne zaboravite na širu sliku. U zdravlju obratite pažnju na ishranu i nervni sistem.

Vaga

Neki stari odnosi se mogu ponovo aktivirati. Važno je da ne idealizujete prošlost. Pravo zadovoljstvo dolazi kroz balans između razuma i srca.

Škorpija

Osećate pojačanu intuiciju i duboku potrebu da otkrijete istinu. Mogući su razgovori koji menjaju pravac nekog odnosa. Obratite pažnju na snove – nose važne poruke.

Strelac

Dan je povoljan za planiranje, putovanja i učenje. Možete dobiti inspiraciju za nešto novo. Ne brzajte sa zaključcima – neka sve sazri u pravom trenutku.

Jarac

Prakticnost i posvećenost donose konkretne rezultate. Ipak, dopustite sebi malo više spontanosti. Ljubavni odnosi zahtevaju razumevanje, a ne kontrolu.

Vodolija

Budite s jakom željom za promenom. Neko Vas može iznenaditi svojom iskrenošću. Sloboda je tema dana, ali je pronađite unutar sebe, ne u sukobu s drugima.

Ribe

Osećate pojačanu emotivnost i empatiju. Nemojte se povlačiti pred izazovima – sada imate snagu da rešite ono što Vas muči. Veče donosi duhovni mir i inspiraciju, piše astrološkinja Nena Janković.

