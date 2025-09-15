Dnevni horoskop za ponedeljak, 15. septembar

Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan početak i želju da započnete nove planove. Budite oprezni da ne uđete u nepotrebne sukobe – energiju usmerite na produktivne stvari.

Bik

Osećaćete potrebu za stabilnošću. Ponedeljak je dobar za poslove vezane za finansije i praktične odluke. Čuvajte svoju energiju i nemojte se preforsirati.

Blizanci

Komunikacija je u fokusu. Ponedeljak je odličan za kontakte, sastanke i razmenu ideja. Bićete u centru pažnje svojim rečima i predlozima. Budite spremni na kompromis kada je reč o partnerskom odnosu.

Rak

Emocije će biti izraženije nego inače. Ponedeljak donosi priliku da rešite lične ili porodične teme. Slušajte svoje srce, ali pokušajte da budete racionalniji u odlukama.

Lav

Ponedeljak vam donosi priliku da zablistate na poslu ili u društvu. Bićete puni samopouzdanja – iskoristite to za prezentaciju ideja ili donošenje odluka.

Devica

Osećaćete potrebu za redom i organizacijom. Ponedeljak je dobar da postavite prioritete, završite obaveze i unesete jasnoću u raspored. Obratite pažnju na druge ljude, posebno kada je reč o porodičnim odnosima.

Vaga

Vaša potreba za harmonijom biće izražena. Ponedeljak je povoljan za odnose i dogovore. Ne žurite – diplomatski pristup doneće vam najbolje rezultate. Mogući su problemi sa kičmom, pa vodite računa o zdravlju.

Škorpija

Intuicija će vam biti snažna. Ponedeljak može doneti situacije u kojima ćete morati da odluku donesete oslanjajući se isključivo na sebe. Verujte unutrašnjem glasu.

Strelac

Ponedeljak vas podstiče da gledate unapred. Dobro je vreme za planiranje puta, novih projekata ili edukacije. Vaš optimizam će privlačiti druge. Osoba u znaku Lava može vam biti značajna poslovna podrška.

Jarac

Bićete usmereni na odgovornosti. Ponedeljak može doneti ozbiljan razgovor ili važne obaveze. Disciplina će vam doneti osećaj sigurnosti i uspeha. Situacija u krugu porodice stabilizovaće se narednih dana.

Vodolija

Ponedeljak vam donosi nove ideje i mogućnosti. Bićete spremni na saradnju, ali i na izlazak iz rutine. Otvorenost će vam doneti korisne uvide. Čuvajte se ljudi sklonih manipulaciji i neiskrenosti.

Ribe

Ponedeljak donosi unutrašnje uvide i potrebu za smirenjem. Bićete inspirisani i kreativni – idealno je vreme za introspektivan rad ili umetničko stvaranje.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

