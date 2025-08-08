DNEVNI HOROSKOP ZA 8. AVGUST

Saznajte šta je za vaš znak astrolog predvideo za 8. avgust…

Ovan

Posao: Negativni aspekti mogu se odraziti na odnos sa nadređenima i poteškoća u organizaciji poslovanja. Nailazi period u kojem ćete morati da improvizujete rešenja.

Ljubav: Vaša impulsivnost može doprineti tome da između vas i partnera, ali i sa ukućanima, povremeno dođe do burne rasprave. Za slobodne Ovnove postoji mogućnost početka veze sa osobom sa posla.

Zdravlje: Bol u leđima.

Bik

Posao: Poslovna putovanja mogu da budu odložena. Očekuju vas prepreke ili vesti zbog kojih ćete promeniti svoj radni plan.

Ljubav: Ne dopada vam se atmosfera nepoverenja s partnerom. To će vas dovesti u situaciju: pred izbor „ili-ili“ budući da su ovog vikenda aktivirani loši aspekti. Slobodne Bikove može iznenaditi poruka bivše ljubavi.

Zdravlje: Unosite više vode u organizam.

Blizanci

Posao: Nezaposlenim Blizancima predstoji dobra poslovna ponuda, ali se radi o honorarnoj saradnji, što znači privremeno rešenje. Čuvajte se manipulativnih kolega.

Ljubav: Nepovoljan aspekt donosi atmosferu razmirica ili nesporazuma sa partnerom, ali se može ispostaviti i kriza poverenja. Slobodni Blizanci mogu obnoviti kontakt sa bivšim partnerom.

Zdravlje: Budite aktivniji.

Rak

Posao: Aspekti negativno deluju na vas, a kao posledica su učestale nesuglasice s nadređenima, zakašnjenja ili odlaganja rada na važnom poslovnom zadatku ili projektu.

Ljubav: Slobodni Rakovi mogu da se upuste u vezu sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Zauzeti Rakovi prolaze kroz turbulentan period, jer se nakupilo dosta nepravde u pogledu ponašanja njihovog partnera.

Zdravlje: Prehlada.

Lav

Posao: Ovaj period vam donosi pogoršanje odnosa sa nadređenima i odlaganje nekog posla sa inostranstvom. Usredsredićete se na posao u zemlji, tako što ćete uvesti nove elemente u radno okruženje i nove metode rada.

Ljubav: Vaša dilema može da se ogleda u načinu na koji bi trebalo da se postavite prema sumnjama vašeg partnera.

Zdravlje: Pojava ekcema.

Devica

Posao: Očekujte zastoje i odlaganja u realizaciji planova. Uprkos tome, postupate strateški mudro i usredsređujete se na drugi segment posla, koji ćete uspešno završiti i strpljivo sačekati bolje okolnosti.

Ljubav: Očekuje vas izazov na porodičnom planu jer se može pojaviti neki stari problem. Slobodne Device mogu se naći u dilemi zbog više potencijalnih kandidata.

Zdravlje: Probavne tegobe.

Vaga

Posao: Nepovoljni aspekti ukazuju na mogućnost nekih nesporazuma i nejasno definisanih stvari u komunikaciji. Odnosi na poslu idu silaznom putanjom. Pokušajte da izbegnete potpisivanje ugovora.

Ljubav: Povratak bivše ljubavi može da vas izbaci iz takta i da vam donese dilemu. Budući da su emocije još uvek tu, možete odlučiti da obnovite vezu.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Škorpija

Posao: Ovo je početak privatnog biznisa i rešenje pravnih i administrativnih pitanja. Oprez, držite se po strani od manipulativnih kolega.

Ljubav: Pred vama je strastvena ljubavna romansa sa osobom koju možete upoznati preko društvenih mreža. U početku sve može izgledati nedefinisano, ali će vam tek vreme pokazati da će vaš odnos biti više od prolazne veze.

Zdravlje: Prehlada.

Strelac

Posao: Vaši odnosi sa nadređenima mogu da prođu kroz veoma turbulentnu fazu. Dolazi do odlaganja nekih putovanja i sastanaka.

Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu da uđu u vezu s nekom osobom sa posla koja im se odavno dopada i prema kojoj nisu ravnodušni. To takođe može biti tajna veza.

Zdravlje: Problemi sa kukovima. Muče vas bolovi, koji postaju sve intenzivniji.

Jarac

Posao: Tokom ovog dana nepovoljan aspekt može vam doneti poteškoće u odnosu s nadređenima, kao i rivalstvo nekih kolega.

Ljubav: Ovaj period može da obeleži početak ljubavne veze koja se zasniva više na seksualnoj privlačnosti nego na emocijama. Novo poznanstvo sa fatalno privlačnom osobom očekuje vas preko prijatelja ili na putovanjima.

Zdravlje: Promenite režim ishrane.

Vodolija

Posao: Nepovoljan aspekt može vam doneti poteškoće u odnosu s nadređenima ili pritisak da na vreme završite ogroman deo posla.

Ljubav: Problemi i neophodnost dodatnog prilagođavanja u vezi s partnerom. Partner može da vam prigovori da ste nedosledni i da se ponašate kao čudak koji živi u svom svetu, a te prigovore možete demantovati jedino otvorenijim razgovorom.

Zdravlje: Stomačne tegobe.

Ribe

Posao: Nepovoljan aspekt donosi vam energiju nesporazuma i previda, pa je neophodno da oprezno potpisujete dokumente i da pazite prilikom plaćanja računa.

Ljubav: Pred vama je susret sa atraktivnom osobom i to preko prijatelja ili na putovanju. Osoba u znaku Device mogla bi zaokupiti svu vašu pažnju. Zauzete Ribe očekuje harmonizacija veze.

Zdravlje: Problemi sa alergijom.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo!/N.B.

