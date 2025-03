DANAS SU MLADENCI! Na ovaj praznik bi trebalo ispoštovati ovaj OBIČAJ

Ovaj praznik Srpske pravoslavne crkve u crkvenom kalendaru obeležava se ne crvenim, nego crnim slovom.

Radi se o prazniku koji se zove Svetih 40 mučenika Sevastijskih, a u narodu poznatiji kao Mladenci. Upravo se obeležava uspomena na njihovo stradanje. Četrdeset rimskih mladića je pogubljeno jer nisu želeli da se odreknu Hrista.

Danas slave bračni parovi koji su se venčali posle 22. marta prethodne godine.

Mnogo običaja i verovanja se vezuje za ovaj praznik se u Srbiji. Supružnicima u dom dolaze gosti koji im donose poklone, a na trpezi ih čekaju kolačići koji se nazivaju mladenčići.

Žene bi trebalo da umese četrdeset kolačića, što simbolizuju dug, srećan i sladak život. Mladenčići se premazuju medom i domaćice ih nude svima koji dođu u kuću.

Mladenci uvek padaju u vreme posta, pa bi trebalo prilagoditi hranu tome.

Zajecaronline V.M.

