DANAS PRIPREMITE CRVENI PAPIR! Kažu da treba da se izbegavaju svađe u kući, inače vas čeka loš period!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju dan posvećen roditeljima presvete Bogorodice, svetim pravednicima Joakimu i Ani.

Sveti Joakim i Ana su, prema hrišćanskoj i islamskoj tradiciji, bili roditelji Deve Marije, odnosno Isusovi baba i deda. Ime Marijine majke se ne pominje nigde u kanonskim jevanđeljima niti Kuranu.

Prema predanju, Sveti Joakim je bio potomak cara Davida, a Ana – prvosveštenika Arona. Ana je bila najmlađa Matanova kći i, kada je odrasla, udala se za Joakima u Nazaretu. Živeli su pobožno i često su odlazili u jerusalimski hram na molitvu.

U braku su živeli pedeset godina. Po tadašnjem shvatanju i verovanju, oni koji nisu imali decu bili su veliki grešnici, pa im je Bog zbog toga uskratio decu. Tako i drugi koji su imali decu, smatrali su Joakima i Anu nedostojnima. Ipak, oni nisu gubili nadu i veru u Boga. Danonoćno su se molili da ih Bog obraduje i da na njima učini čudo kao nekada na Avramu i Sari, Zahariju i Jelisaveti i da im podari jedno dete za utehu u starosti. I tako je Ana rodila kćerku i dala joj ime Marija. Njihova kćer je kasnije rodila Hrista, te su na taj način oni postali bogooci, tj. bogopraroditelji.

DANAS PRIPREMITE CRVENI PAPIR!

Predanja kažu da na ovaj dan treba darivati siromahe. Ali treba biti obazriv i ne dozvoliti gordosti da prodre u srce prilikom darivanja. U mislima treba da bude kako su siromasi jednaki svima ostalima, a prilog dajemo Hristu.

Važno je da vlada mir među članovima porodice tokom celog dana, kako bi ih pratila sreća cele naredne godine. Zato i onaj ko nije razgovarao sa svojim najbližima, na ovaj dan treba da se pomiri sa njima.

Isto tako se veruje da voljenim osobama treba podariti poklon zamotan u crveni papir.

Zajecaronline/Hypetv.rs/srbijadanas/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!