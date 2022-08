Danas oblačno i za nijansu hladnije, mogući kratkotrajni pljuskovi

Danas u našoj zemlji promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Lokalno se očekuju obilne padavine i grad, a u zoni pljuska i jak vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 20 °C, najviša dnevna od 25 na severu do 32 °C na istoku i jugoistoku.

Nakon perioda sa jako visokim temperaturama, konačno malo osveženje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, uz moguće kratkotrajne pljuskove oko 15 časova. Vetar slab do umeren, najviše do 16km/h.

Za sredu i četvrtak najavljen dodatni pad temperature, ali i oblačno i kišovito vreme.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na osetljive osobe. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika, a posebno se astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom preporučuje da poslušaju savete lekara. Kod meteoropata će najizraženiji biti reumatski bolovi i glavobolja. U saobraćaju je potrebna povećana pažnja.