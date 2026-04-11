Danas je Velika subota: Ako želite da vam krene na bolje, ove dve stvari bi trebalo da uradite!
Pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliku subotu. To je dan koji je Hristos proveo u Hadu, pa ga vernici obeležavaju u molitvi i tišini.
Veruje se da je Hristos bio toga dana telom u grobu a duhom u Hadu, a u isto vreme “na prestolu bio sa Ocem i Duhom, samim tim što je On sveprisutni Bog, neodvojiv od druga dva lica Svete Trojice”.
Na taj poslednji dan Nedelje stradanja i smrti vernici celivaju plaštanicu na Hristovom grobu koja se na Veliki petak svečano iznosi pred pravoslavne oltare i krajem dana u subotu, pred slavlje vaskrsenja, uz poseban ritual ophoda oko crkve unosi u oltar.
Ponoćnom vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje praznik vaskrsenja.
Sveštenici u pravoslavnim hramovima se u znak vaskršnje radosti i pobede nad smrću presvlače u svete odežde i u osvetljenoj crkvi čitaju jevanđelje o radosnoj vesti anđela. Početak vaskršnjeg slavlja oglašava se zvonima na pravoslavnim hramovima koja prvi put zvone posle dana žalosti kada se, umesto liturgija, služe carski časovi, a bogosluženja najavljuju drvenim klepalima.
Crvena subota
Najrasprostranjeniji naziv za dan uoči Uskrsa je Velika subota, Strašna subota ili Dugačka subota. Svi ovi nazivi opominju na duge Hristove muke na raspeću. U Bosanskoj Krajini i Hercegovini najčešći je naziv Crvena subota, zato što se tada maste ili šaraju uskršnja jaja, najčešće u crveno. Pripoveda se da su sva jaja pocrvenela u trenutku kada je Isus vaskrsnuo iz groba i zato ih valja bojiti u crveno.
Danas završite sve poslove
Velika subota je dan uoči Vaskrsa u kome se završavaju poslovi neophodni za doček velikog praznika. Čisti se kuća, sprema odeća, boje jaja, po pravilu izjutra pre izlaska sunca. U Homolju se mesi kolač vaskršnjak, okićen bosiljkom, kao i manji kolačići. U jugoistočnom Banatu mese kolačiće koji se posle bdenja nose na groblje. Grob se preliva vinom i okadi.
Ne radi se u polju
Prema običaju, na Veliku subotu, dan uoči Vaskrsa, treba završiti sve poslove i pripremiti se za tri dana slavlja Uskrsa.
Na veliku subotu se ne radi u polju i žene ne rade ručne radove.
Zajecaronline/24sedam.rs/N.B.
