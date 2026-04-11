Danas je Velika subota: Ako želite da vam krene na bolje, ove dve stvari bi trebalo da uradite!

Pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliku subotu. To je dan koji je Hristos proveo u Hadu, pa ga vernici obeležavaju u molitvi i tišini.

Veruje se da je Hristos bio toga dana telom u grobu a duhom u Hadu, a u isto vreme “na prestolu bio sa Ocem i Duhom, samim tim što je On sveprisutni Bog, neodvojiv od druga dva lica Svete Trojice”.

Na taj poslednji dan Nedelje stradanja i smrti vernici celivaju plaštanicu na Hristovom grobu koja se na Veliki petak svečano iznosi pred pravoslavne oltare i krajem dana u subotu, pred slavlje vaskrsenja, uz poseban ritual ophoda oko crkve unosi u oltar.

Ponoćnom vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje praznik vaskrsenja.