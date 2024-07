dačić uručio plaketu za hrabrost milošu jevremoviću

Ivica Dačić uručio plaketu za hrabrost žandarmu Milošu Jevremoviću

Ministar policije Ivica Dačić uručio je danas plaketu za hrabrost žandarmu Milošu Jevremoviću koji je povređen u teroristočkom napadu ispred izraelske ambasade u Beogradu 29. juna.

“Za ovaj trenutak želimo da mu uručimo jednu plaketu za izuzetnu hrabrost i posvećenost u obavljanju policijskog posla. Da ima za uspomenu na izlazak iz bolnice”, rekao je Dačić koji je dočekao Jevremovića zajedno za njegovim kolegama.

Dačić je prethodno istakao da je naš herojski pripadnik Žandarmerije Miloš Jevremović izašao iz bolnice nakon uspešne operacije.

“Predsednik Republike Aleksandar Vučić je najavio da će odlikovati Miloša kada on izađe iz bolnice. To će se desiti veoma brzo. Ja želim da zahvalim i predsedniku i predsedniku vlade i svima drugima koji su izražavali interes i posetili našeg Miloša u bolnici”, rekao je prethodno Dačić.

Dačić je istakao da je Jevremović herojski pripadnik Žandarmerije.

“Uz Božju milosti i sreću, pošto nije bio pogođen taj vitalni krvni sud, ta operacija je bila uspešna. Za nas je najbitnije to da je on uspeo da sačuva svoj život. Sa druge strane on je prikazao veliko herojstvo i uspeo da onesposobi izvršioca terorističkog akta pri samom početku tog akta. Izuzetno me je i dirnuo ovaj doček njegovih kolega, pripadnika Žandarmerije ovde iz beogradskog odreda. Kao što ste svih ovih dana i vi bili svedoci, čitavo naše društvo se divilo Miloševom herojstvu”, naveo je Dačić.

Ukinut crveni alarm

Podsetio je da je ukinut crveni alarm posle sagledavanja tog nivoa pretnje, koji je sada umerenog stepena.

“Mi smo doneli odluku, odnosno ja sam potpisao tu odluku u skladu sa uputstvom koje je doneto za takve situacije, da se ukine crveni alarm, odnosno crveni nivo pretnje terorističkog akta i da se pređe na žuti nivo, koji je umereni stepen opasnosti od pretnje terorističkim aktom. To podrazumeva povećanu pažnju i prisustvo naših pripadnika na nekim mestima koja su bitna kao što su kritična infrastruktura, gde su državni objekti, DKP-ovi, tržni centri i druga mesta gde se nalazi veliki broj ljudi”, rekao je Dačić.

Tokom akcije privedeno više lica

Tokom ove akcije, koja je sprovedena, osim što je likvidiran terorista Salahudin Žujović, privedeno je više lica. Izvršen je pretres i razgovori sa više desetina lica za koje se osnovano sumnja da se nalaze u grupi vehabija.

“I neka od tih lica su zadržana, kao što ste videli, a reč je o onima koji kao svoj idol imaju islamsku terorističku organizaciju i islamsku državu i mi ćemo svakako i dalje pratiti sve te aktivnosti vezano za terorizam. Naravno, zajedno i pre svega na čelu sa BIA”, rekao je ministar.

Naglasio je da su Žandarmerija i MUP pokazali da država u punoj meri može da računa na njihove kapacitete.

“Ne samo to, nego pokazalo se i ovom prilikom da je Žandarmerija dobro obučena”, naveo je Dačić.

Istakao je još jednom da se Jevremović na herojski način suprostavio teroristi koji ga je iz neposredne blizine pogodio strelom u vrat. U trenucima kada mu je život visio o koncu našao dovoljno snage i pribranosti da likvidira teroristu.

Jevremović je zahvalio na podršci svojim kolegama, ministru Dačiću kao i predsedniku Aleksandru Vučiću što su došli da ga obiđu u trenucima koji su bili teški za njega i njegovu porodicu.

“Dobro sam, kao što vidite, i mislim da su moje kolege zadovoljne mojim postupanjem,a nadam se i ministar. Tako da idemo dalje i mogu da kažem da Srbija treba da bude ponosna na ljude kao što sam ja”, rekao je on.

Dodao je da ne bi da se hvali i da ima još mnogo momaka koji su vredni i koji žele da Srbija bude bezbedna.

