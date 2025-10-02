Dačić: Srbija potpuno posvećena zaštiti dece

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su Republika Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova(MUP) u potpunosti posvećeni zaštiti dece i mladih od nasilja, eksploatacije i svih drugih vidova kriminala, kao i obezbeđivanju svih prava deteta koja su zagarantovana poveljama Ujedinjenih nacija.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Dačić je to rekao tokom sastanka u Palati Srbija sa direktorkom Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) u Republici Srbiji Dejanom Kostadinovom.

Dačić je naglasio veliki značaj saradnje Srbije u toj oblasti sa UNICEF-om, kao i sa ostalim agencijama iz sistema Ujedinjenih nacija koje se bave tim pitanjima.

Na sastanku je konstatovano da Ministarstvo unutrašnjih poslova, učešćem u zajedničkim inicijativama i projektima, doprinosi implementaciji ciljeva i misije UNICEF kojima je Republika Srbija posvećena, a istaknut je i značaj podrške koju UNICEF pruža državnim institucijama Republike Srbije.

Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja postojeće saradnje i planovima za saradnju u narednom periodu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

