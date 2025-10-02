Izdvajamo MUP Politika Vesti

Dačić: Srbija potpuno posvećena zaštiti dece!

02.10.2025.
Ivica Dačić FOTO: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/ bs

Dačić: Srbija potpuno posvećena zaštiti dece

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su Republika Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova(MUP) u potpunosti posvećeni zaštiti dece i mladih od nasilja, eksploatacije i svih drugih vidova kriminala, kao i obezbeđivanju svih prava deteta koja su zagarantovana poveljama Ujedinjenih nacija.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Dačić je to rekao tokom sastanka u Palati Srbija sa direktorkom Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) u Republici Srbiji Dejanom Kostadinovom.

Dačić je naglasio veliki značaj saradnje Srbije u toj oblasti sa UNICEF-om, kao i sa ostalim agencijama iz sistema Ujedinjenih nacija koje se bave tim pitanjima.

Na sastanku je konstatovano da Ministarstvo unutrašnjih poslova, učešćem u zajedničkim inicijativama i projektima, doprinosi implementaciji ciljeva i misije UNICEF kojima je Republika Srbija posvećena, a istaknut je i značaj podrške koju UNICEF pruža državnim institucijama Republike Srbije.

Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja postojeće saradnje i planovima za saradnju u narednom periodu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar