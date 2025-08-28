ČUDOVIŠTE SE NADVILO NAD EVROPOM PA HITA KA SRBIJI! Meteorolozi upozoravaju na neverovatne količine padavina!

Nad severozapadnom Evropom trenutno se nalazi izuzetno snažan ciklon, čiji je centar smešten kod zapadne obale Irske. Reč je o bivšem uraganu Erin, koji je nakon dugog puta preko Atlantika, Bahama i istočne obale SAD stigao do Evrope. Iako je izgubio tropske karakteristike, njegova snaga i dalje odgovara udaru uragana.

Britanska ostrva, Francuska i Alpi već su pod udarom, a od četvrtka ciklon se spušta nad Italiju, gde donosi ekstremne vremenske prilike – razorne oluje, grmljavinske procese, ogromne količine kiše i nagle poplave.

ČUDOVIŠTE SE NADVILO NAD EVROPOM PA HITA KA SRBIJI!

Italija u crvenom alarmu – preti do 200 litara kiše po kvadratnom metru

Na severu Italije, posebno u oblastima Ligurije, Pijemonta i Lombardije, meteorolozi upozoravaju na neverovatne količine padavina – i do 200 litara kiše po kvadratnom metru za samo nekoliko sati. Takva količina padne inače tokom čitavog meseca, što znači da je rizik od urbanih poplava, bujica i odrona izuzetno visok.

Petak: nevreme stiže u Sloveniju i Hrvatsku

Subota: grmljavinske oluje i obilne padavine zahvatiće Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju

Zajecaronline/Hypetv/srbijadanas/N.B.

