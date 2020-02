Crveni krst obeležava 144 godine postojanja

U okviru proslavljanja 144. rođendana Crvenog krsta Srbije, Crveni krst Zaječar organizovaće svečanost u svojim prostorijama u Krfskoj ulici.

Crveni krst Srbije osnovan je 6.februara 1876.godine i traje neprekidno već

144 godine. Godišnjicu osnivanja obeležiće i Crveni krst Zaječar osvrtom na istorijat

organizacije i njenu ulogu u lokalnoj zajednici, na svečanosti koja će se održati u

objektu u Krfskoj ulici.

Gostima i predstavnicima medija obratiće se eminentni saradnici i volonteri Crvenog krsta, Borivoje Mihajlović, akter i svedok već 64-tu godinu zaredom i Predrag Kocić, bez koga bi se teško dala zamisliti bilo koja akcija čitavih 50 godina, kao i predsednik Crvenog krsta Zaječar Ivanka Jović. Početak svečanosti zakazan je za 11 sati.

Pored ove svečanosti, „Klub starih 65+“ počeo je sa radom i svoja vrata otvorio svim sugrađanima koji su željni druženja i pažnje. U okviru programa „Briga o starima“ Crvenog krsta Srbije, u toku je učlanjivanje građana, koji do svojih besplatnih članskih karata mogu doći u objektu u Krfskoj ulici, preko puta supermarketa Idea. Klub je otvoren utorkom od 10 do 13 sati, četvrtkom od 17 do 20 i petkom od 10 do 13 sati. Osim druženja i aktivnosti u skladu sa interesovanjima za koja su se članovi izjasnili, u Klubu će biti organizovana i škola zdravlja koju će držati doktor Miljan Jović. Prvi čas zakazan je za četvrtak, 6.februar, sa početkom u 17 sati.