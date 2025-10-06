Brz i lagan KOLAČ OD POMORANDŽE

Sastojci:

1 pomorandža

150 g brašna

100 g šećera

3 jajeta

180 g otopljenog putera

2 dl soka od pomorandže

Priprema kolača:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U blender stavite pomorandžu, brašno, šećer, jaja i otopljeni puter. Dobro izblendajte pa smesu izlijte na pleh obložen pek papirom. Pecite oko 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Prelijte kolač sa 2 dl soka od pomorandže.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

