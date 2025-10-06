Blog Izdvajamo Recept Vesti

Brz i lagan KOLAČ OD POMORANDŽE

06.10.2025.
foto: Pinterest

Brz i lagan KOLAČ OD POMORANDŽE

Sastojci:

  • 1 pomorandža
  • 150 g brašna
  • 100 g šećera
  • 3 jajeta
  • 180 g otopljenog putera
  • 2 dl soka od pomorandže

Priprema kolača:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U blender stavite pomorandžu, brašno, šećer, jaja i otopljeni puter. Dobro izblendajte pa smesu izlijte na pleh obložen pek papirom. Pecite oko 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Prelijte kolač sa 2 dl soka od pomorandže.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar