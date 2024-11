Brnabić: Stav Italije da je Srbiji mesto u EU pre 2030. godine

Stav Italije da je Srbiji mesto u EU pre 2030. godine

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Rimu da Italija, uz Mađarsku, najviše zagovara evropske integracije Srbije.

“Italija to sama radi, Italija je čak stava da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i pre 2030. godine. Ja ne mislim da je to realno zato što mislim da postoje države članice koje su skeptične, ali mislim da je važno da građani znaju da je to stav Italije“, rekla je Brnabić novinarima posle posete Rimu.

Ona je dodala da Italija taj stav jasno i nedvosmisleno komunicira na svim forumima Evropske unije. I na svim nivoima u samoj Evropskoj komisiji.

Brnabić ja navela da je Italija veliki i posvećeni prijatelj i da iz dana u dan to prijateljstvo između dve zemlje jača.

“Mi očekujemo svakako da i naša vlada uskoro ima i četvrtu zajedničku sednicu dve vlade, Vlade Italije i Vlade Srbije“, rekla je Brnabić.

Predsednica parlamenta je navela da je pozvala predsednika Predstavničkog doma Lorenca Fontanu da dođe tom prilikom i da potpišu sveobuhvatni sporazum o parlamentarnoj saradnji između Srbije i Italije, a onda, kako je rekla, da vide kako zajedno mogu da unaprede naše prisustvo u Evropskom parlamentu, bez obzira što Srbija nije član EU.

Kako je rekla, dešavalo se ranije da se o Srbiji u Evropskom parlamentu govori bez proverenih informacija.

“Ja očekujem da predsednik predstavničkog doma, gospodin Fontana, dođe u najkraćem mogućem roku, u narednih nekoliko meseci u Srbiju. To bi za nas bilo od izuzetne važnosti. Zaista je veliki prijatelj Srbije. Bili su i Stefanija Kraksi kao senatorka i kao predsednica Odbora za spoljne poslove i odbranu Senata Italije. Pre nekoliko meseci i gospodin (Đuli) Tramonti, kao predsednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma“, rekla je Brnabić.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.