Bor: Hapšenje zbog razbojništva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su I. R. (1995) iz Futoga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on 11. februara, u večernjim satima, sprejem za cipele poprskao pedesetdvogodišnju vlasnicu jedne prodavnice, oborio je na pod i iz fioke uzeo oko 4.000 dinara.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.