Bor bez vode zbog radova, toplana se priprema za grejnu sezonu!

U toku su radovi na povezivanju gradske toplane na vodovodnu mrežu, što je jedan od ključnih koraka kako bi toplana na vreme započela sa radom i obezbedila uredno grejanje u predstojećoj sezoni.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić naglasio je da je reč o obimnom i složenom poslu, zbog čega će grad do popodnevnih časova biti bez pijaće vode. Istovremeno, projekat donosi i dodatne prednosti, jer se menjanjem dotrajalih cevi unapređuje protok i pouzdanost vodosnabdevanja.

„Ovim radovima stvaramo dugoročne uslove za stabilniju i kvalitetniju vodovodnu mrežu, ali i obezbeđujemo da grejna sezona počne na vreme, na zadovoljstvo svih Borana,“ naglasio je gradonačelnik Milikić.

Zajecaronline/fb/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.

