Bogdanović postigao četiri poena u pobedi Klipersa!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je četiri poena u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Golden Stejtu rezultatom 106:103 u poslednjem pripremnom meču pred start NBA lige.

Bogdanović je za 14 minuta na terenu uz četiri poena imao i tri asistencije.

Nikola Jokić je sa klupe odgledao meč u kom je njegov Denver kao gost poražen na gostovanju šamponu Oklahomi rezultatom 94:91. Osim Jokića, za Nagetse nisu igrali ni Džamal Marej ni Aron Gordon, sva trojica su odmarali pred start sezone.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

