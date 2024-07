“BITAN JE INTERES DRŽAVE” Predsednik Vučić o litijumu i dijagnostičkom centru u Kraljevu!

Bitan je interes države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao rekonstruisani put Studenica-Rudno i razgovara sa meštanima.

Na pitanje o iskopavanju litijuma, i mešanja stranih službi koje su sprečile da Srbija postane vodeća zemlja, predsednik kaže da ne želi da ugrozi poziciju Srbije.

– Neću reći koje su to zemlje, moja reč ima veliku odgovornost. Ne želim da Srbiji nametnem teret dodatnog sukoba sa moćnima. Mi znamo šta su uradili, i ako pažljivo pogledate, vidite kakvo je to bilo pravo malo remek delo. Dve zapadne službe su to radile. Oni su hteli da prekinu uticaj Kineza, ali i da Srbija zakasni i da Srbija ne može da iskoristi resurse. Mi smo 2026. godine mogli da otvorimo rudnik, imali bismo strahovitu prednost. Više je nemamo – rekao je on.

Pomenuo je i napade iz Sarajeva zbog parade srpskih vojnika u BiH, zbog koje se digla buka.

– A svi su na kraju, čak i Helez, priznali da je sve u skladu sa procedurama. A nas predstavljali kao militariste. Želimo da ono što imamo u Srbiji pripada Srbiji. Svi žele naše sirovine. Možete da napravite fabriku baterija i katoda, pa tek onda da izvozite sirovinu. A ne samo sirovinu. To je kao kada iz Ugande izvoze kafu, a njihova država dobije samo jednu osminu. Sve pare uzmu za sebe. To će biti velika igra u budućnosti – kazao je predsednik.

Bitan je interes zemlje i države, onaj ko ima litijum postaje mnogo jači, ali i ranjiviji, istakao je Vučić.

Na pitanje o dijagnostičkom centru u Kraljevu, predsednik kaže da će taj projekat biti urađen.

– Ne možemo u istom trenutku imati novac za sve. Biće urađeno to, ne moraju ljudi u Kraljevu da brinu. Kao što ćemo završiti auto-put do Čačka, kao što će do Kraljeva iz smera Vrnjačke banje doći put. Sada imate i aerodrom u Lađevcima, i biće još linija odatle. Mnogo je projekata i važnih stvari, i zato nam treba mnogo novca – istakao je predsednik.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo!/O.B.