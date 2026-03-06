ASTROLOŠKI TRANZIT: Period životne promene za ova tri horoskopa znaka!

Od 6. marta 2026. tri znaka Zodijaka ulaze u period snažnih promena i ličnog razvoja, jer energija Plutona u Vodoliji podstiče unutrašnju transformaciju i suočavanje sa istinom.

Rakovi tada jačaju samopouzdanje i štite svoj prostor, prestajući da dozvoljavaju drugima da ih iskorišćavaju. Ovaj dan donosi osećaj unutrašnje snage i spremnost da pokažu kako žele da budu tretirani.

Device osećaju potrebu za unutrašnjim preispitivanjem i promenom slike koju drugi imaju o njima. Fokus je na autentičnosti i izražavanju pravog identiteta , uz želju da budu prepoznate onakvima kakve zaista jesu.

Jarčevi dobijaju motivaciju za novi početak i razmišljaju o ciljevima koje su možda ranije ostavili po strani. Ovaj period donosi optimizam, želju za ostvarivanjem ideja i ponos zbog sopstvene autentičnosti.

ZajecarOnline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

