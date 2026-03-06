ASTROLOŠKI TRANZIT: Period životne promene za ova tri horoskopa znaka!
Od 6. marta 2026. tri znaka Zodijaka ulaze u period snažnih promena i ličnog razvoja, jer energija Plutona u Vodoliji podstiče unutrašnju transformaciju i suočavanje sa istinom.
Rakovi tada jačaju samopouzdanje i štite svoj prostor, prestajući da dozvoljavaju drugima da ih iskorišćavaju. Ovaj dan donosi osećaj unutrašnje snage i spremnost da pokažu kako žele da budu tretirani.
Device osećaju potrebu za unutrašnjim preispitivanjem i promenom slike koju drugi imaju o njima. Fokus je na autentičnosti i izražavanju pravog identiteta , uz želju da budu prepoznate onakvima kakve zaista jesu.
Jarčevi dobijaju motivaciju za novi početak i razmišljaju o ciljevima koje su možda ranije ostavili po strani. Ovaj period donosi optimizam, želju za ostvarivanjem ideja i ponos zbog sopstvene autentičnosti.
ZajecarOnline.com/Najzena.alo.rs/N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
