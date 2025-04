ANA BRNABIĆ SAOPŠTILA: Sednica Skupštine na kojoj će se birati vlada mogla bi početi u ponedeljak

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će sednica parlamenta na kojoj će biti birana nova Vlada Srbije, moći da počne već u ponedeljak.

“Nadam se da ćemo moći da počnemo da radimo već u ponedeljak, zato što taj posao moramo da završimo do 18. aprila u ponoć. Opet nije ni u redu da radimo ni na Veliki petak, ni na Vaskrs”, rekla je ona za domaće medije.

Navela je da sve to znači da će se imena ministara znati već u ponedeljak i dodala da je u stalnom kontaktu sa mandatarom Đurom Macutom i da on naporno radi, kao i da će se na vreme dobiti i imena ministara i ekspoze mandatara.

“On zaista naporno rade na tome i to već pokazuje vanrednu ozbiljnost i mislim da je i to takođe dobra vest za Srbiju. On je čovek dijaloga a sada je vreme za dijalog. Prošlo je vreme terora manjine nad većinom”, rekla je ona.

