Adrijana Mesarović održala radni sastanak sa privrednicima Bora: Fokus na unapređenje poslovnog ambijenta i podršku razvoju!

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je radni sastanak sa predstavnicima privrednika iz Bora.

Na sastanku se razgovaralo o unapređenju poslovnog ambijenta, kao i o merama podrške daljem razvoju privrede u ovom delu istočne Srbije.

Adrijana Mesarović održala radni sastanak sa privrednicima Bora

Sastanku je prisustvovao i Radiša Petković, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“.

Ministarka Mesarović istakla je važnost kontinuiranog dijaloga sa lokalnim privrednicima kako bi se identifikovale ključne potrebe i ubrzale investicije koje doprinose ekonomskom rastu regiona.

Ovaj susret deo je šire aktivnosti Ministarstva privrede usmerenih na jačanje konkurentnosti srpske privrede i stvaranje povoljnijeg okruženja za poslovanje na lokalu.

Zaječaronline/E.B.

