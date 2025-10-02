9. oktobra stiže novac: Ova tri horoskopska znaka napuštaju finansijsku krizu!

Astrolozi poručuju da će 9. oktobar biti važan datum za tri horoskopska znaka kada je reč o finansijama.

Nakon borbe i odricanja, vreme je da uživaju u plodovima svog truda.

Ova tri horoskopska znaka napuštaju finansijsku krizu!

Bik

Bikovi već mesecima osećaju pritisak kada je novac u pitanju, ali 9. oktobra sve kreće nabolje. Iznenadni priliv – bilo da je reč o povišici, honoraru ili novcu koji su čekali – obradovaće ih i dati im sigurnost. Bikovi će tada imati priliku i da uđu u nove poslovne dogovore koji obećavaju stabilnost na duži rok.

Lav

Lavovi ulaze u period kada im se konačno vraća ono što su zaslužili. Na njihov račun mogao bi leći novac od ranijih ulaganja, saradnje ili čak iznenadni dobitak. Njihov trud i harizma privući će nove prilike koje će otvoriti vrata ka još većem uspehu. Novac će im bukvalno “kliziti” u ruke, a sve što treba da urade jeste da ga mudro rasporede.

Strelac

Strelčevi su dugo balansirali između želja i mogućnosti, ali 9. oktobar im donosi olakšanje. Neočekivani finansijski priliv ili povoljne vesti vezane za posao doneće im osmeh na lice. Moguće je i da će dobiti priliku da zarade kroz kreativne ili dodatne poslove. Biće im jasno da ulaze u ciklus u kojem se novac lepi za njih, a intuicija će im pomoći da ga usmere u prave projekte.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

