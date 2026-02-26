Vučić započeo zvaničnu dvodnevnu posetu: Predsednika Srbije dočekao predsednik Vlade Kazahstana i gradonačelnik Astane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, po dolasku u dvodnevnu posetu Kazahstanu zahvalio je na srdačnom dočeku premijeru Olžasu Benktenovu koji ga je dočekao na aerodromu u Astani.

“Zahvalan premijeru Olžasu Benktenovu na srdačnom dočeku i srećan što ću se sastati sa velikim ličnim i prijateljem Srbije, predsednikom Kasimom-Žomartom Tokajevim sa kojim ću razgovarati o svim bitnim pitanjima od značaja i interesa za Srbiju i Kazahstan”, naveo je Vučić na Instagramu.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Vučića su na aerodromu u Astani dočekali predsednik Vlade Kazahstana Olžas Bektenov i gradonačelnik Astane Ženis Kasinbek.

Vučić je započeo zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, na poziv šefa države Kasima-Žomarta Tokajeva.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

