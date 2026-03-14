ZNAČAJAN PROJEKAT: Buduća brza saobraćajnica „Vožd Karađorđe“ povezaće Bor sa gradovima centralne Srbije

Srbija nastavlja intenzivno da ulaže u razvoj putne infrastrukture, a tokom ove godine planirano je otvaranje novih gradilišta i početak projekata koji bi trebalo da značajno unaprede saobraćajnu povezanost i svakodnevni život građana.

Jedan od važnijih projekata koji se priprema odnosi se na izgradnju autoputa između Malog Požarevca i Mladenovca. Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ova saobraćajnica bi trebalo da omogući znatno brže putovanje između Mladenovca i Beograda, pa bi put do glavnog grada mogao da traje oko pola sata. Prema planovima, prvi pripremni radovi na ovoj deonici mogli bi da počnu već u aprilu ili maju.

–Pa od od Mladenovca do Aranđelovca, a zatim dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. Kada se to dogodi, onda će mnogo investitora želeti da dođe, onda će ljudi hteti da dolaze u Mladenovac neuporedivo lakše, a i bićete bukvalno spojeni sa Beogradom i to će biti pola sata puta, ne duže od toga – rekao je Vučić.

Planirana deonica deo je šireg infrastrukturnog projekta brze saobraćajnice pod nazivom „Vožd Karađorđe“, koja bi trebalo da poveže veći broj gradova i opština u centralnom delu Srbije. Predviđeno je da ovaj putni pravac spoji Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topolu, Raču, Lapovo, Veliku Planu, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Brza saobraćajnica „Vožd Karađorđe“ zamišljena je kao put visokog kapaciteta koji će dodatno ojačati saobraćajne veze Šumadije sa zapadnom i jugozapadnom Srbijom, ali i omogućiti lakši pristup glavnim autoputevima u zemlji.

Projekat od posebnog značaja

Ovaj infrastrukturni projekat označen je kao projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju i obuhvata teritorije više opština: Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje se nalaze u Šumadijskom, Pomoravskom i Borskom okrugu.

Izgradnja državnog puta I reda „Vožd Karađorđe“ planirana je sa ciljem unapređenja transportnog sistema i modernizacije putne mreže u zemlji. Očekuje se da ovaj saobraćajni pravac doprinese boljem povezivanju lokalnih samouprava, ravnomernijem regionalnom razvoju, ali i privlačenju novih investicija koje bi mogle da podignu nivo zaposlenosti i životni standard stanovništva. Takođe, ova saobraćajnica bi predstavljala jednu od najbržih veza između istočne Srbije, centralnog dela zemlje i glavnih evropskih saobraćajnih koridora E-75 i E-763.

Prema planovima, državni put I reda „Vožd Karađorđe“ bio bi podeljen na nekoliko deonica:

Deonica 1: Lazarevac (Županjac) – Aranđelovac, dužine 35 kilometara

Deonica 2: Mali Požarevac – Mladenovac – Aranđelovac, dužine 32 kilometra

Deonica 3: Aranđelovac – Topola – Rača – Markovac (veza sa autoputem E-75), dužine 60 kilometara

Deonica 4: Markovac – Svilajnac – Despotovac, dužine 31 kilometar

Deonica 5: Despotovac – Bor, dužine 60 kilometara

Duž planirane trase predviđena je izgradnja mostova preko većih vodotokova, kao i nadvožnjaka na mestima gde se put ukršta sa železničkom prugom. Na raskrsnicama sa postojećim putevima planirana su denivelisana ukrštanja sa nadputnjacima ili podputnjacima, dok će se na pojedinim lokacijama graditi i površinske raskrsnice, u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja, bezbednosnih standarda i procenjene propusne moći puta.

Zajecaronline/Alo!

