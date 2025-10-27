Život im se menja iz korena: 3 horoskopska znaka doživeće olakšanje kakvo do sada nisu iskusili!

Tokom sezone Škorpije, emocije i doživljaji postaju dublji, a upravo tada tri horoskopska znaka doživljavaju iznenadni nalet optimizma i vere u budućnost.

27. oktobar 2025. donosi talas optimizma, vere i novih početaka za Bikove, Lavove i Device.

Bik

Bikovi danas osećaju talas pozitivne energije i optimizma. Kao da se u njihovom životu pojavljuje znak da stvari konačno kreću na bolje. Pod uticajem rastućeg Meseca u Jarcu, Bikovi osećaju da se njihove želje počinju ostvarivati. Sve deluje mirnije, lepše i punije nade. Ovo je trenutak da prihvate tu pozitivnu promenu i zadrže taj osećaj.

Život im se menja iz korena

Lav

Lavovi dobijaju jasnoću i fokus, a energija Škorpije ih navodi da prepoznaju sve dobro što već imaju u životu. Danas (27. oktobra), stiže im neki znak koji potvrđuje da su na pravom putu. Osećaju se blagosloveno i sigurnije nego ranije. Taj nalet optimizma postavlja temelje za budući napredak i uspeh.

Devica

Device, pod uticajem Škorpije, počinju da uočavaju pozitivne aspekte svog života i shvataju da je vreme da se oslobode onoga što im ne koristi, danas (27. oktobra) dobijaju potvrdu da vredi ponovo verovati – da se dobre stvari vraćaju u njihov život. Mesec u Jarcu daje im stabilnost i pokazuje da je nada sada stvarna i dostižna, a ne samo maštarija.

Sve ono što je delovalo teško i neizvesno sada dobija svetliju, pozitivniju perspektivu.

Zajecaronline/Najžena/N.B.

